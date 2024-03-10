В российском регионе запущена сирена ракетной опасности

Губернатор Гладков: в Белгороде и районе запущена сирена ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом в воскресенье, 10 марта, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области предупредил, что до прекращения сигнала следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, туалет или кладовая.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил Гладков.

Это уже второй раз за сутки, когда в Белгороде и районе объявляют ракетную опасность. До этого сигнал звучал утром. Также 10 марта, около 08:00, ракетную опасность объявляли в Курске.