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13:39, 10 марта 2024Россия

В российском регионе запущена сирена ракетной опасности

Губернатор Гладков: в Белгороде и районе запущена сирена ракетной опасности

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Об этом в воскресенье, 10 марта, в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области предупредил, что до прекращения сигнала следует укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, таких как коридор, ванная, туалет или кладовая.

«Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место», — добавил Гладков.

Это уже второй раз за сутки, когда в Белгороде и районе объявляют ракетную опасность. До этого сигнал звучал утром. Также 10 марта, около 08:00, ракетную опасность объявляли в Курске.

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      Игорь Дмитров
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