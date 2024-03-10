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11:57, 10 марта 2024Мир

В Турции прокомментировали информацию о переговорах по Украине 25 марта

Власти Турции заявили, что им неизвестно о переговорах по Украине 25 марта

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Власти Турции заявили, что им неизвестно о планах провести в стране переговоры по Украине 25 марта. Так представитель канцелярии в администрации прокомментировал РИА Новости распространившуюся в соцсетях информацию.

«О готовности провести в Турции мирные переговоры неоднократно заявлялось на официальном уровне. Нам нечего к этому добавить», — подчеркнул собеседник агентства.

Уточняется, что сообщения о переговорах по Украине, которые должны якобы состояться при посредничестве Турции 25 марта, со ссылкой на местные СМИ появились в сети в воскресенье, 10 марта. При этом на сайтах турецких СМИ таких данных нет, говорится в источнике.

Ранее Турция подтвердила готовность провести мирные переговоры с участием России и Украины. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским уточнил, что Анкара может предоставить площадку для мирного саммита.

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      Алина Черненко
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