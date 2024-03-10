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11:39, 10 марта 2024Мир

Ватикан разъяснил слова папы Римского о белом флаге для Киева

Представитель Ватикана Бруни: белый флаг для Киева означает перемирие

Фото: Alessia Giuliani / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Слова папы Римского Франциска о необходимости поднятия белого флага для Киева означают стремление к перемирию, а не капитуляции. Так заявление понтифика разъяснил официальный представитель Ватикана Маттео Бруни, передает Vatican News.

«Папа использовал образ белого флага, предложенный интервьюером, чтобы обозначить этим прекращение боевых действий, перемирие, достигнутое благодаря смелости переговоров», — сказал Бруни.

Он добавил, что в другой части интервью Франциск прямо заявил, что «переговоры никогда не являются капитуляцией».

Ранее папа Римский заявил, что сторона, проигрывающая в конфликте на Украине, должна найти в себе смелость и согласиться на переговоры. «Когда вы видите, что вы повержены и дела не идут хорошо, вы должны найти в себе храбрость пойти на переговоры», — сказал Франциск, не уточняя, какую сторону он считает проигрывающей.

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      Алевтина Запольская
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