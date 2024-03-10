Врач развеяла миф о пользе фруктозы

Нутрициолог Русанова назвала мифом мнение о том, что фруктоза полезнее сахарозы

Врач-нутрициолог Дарья Русанова развеяла миф о пользе фруктозы. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По ее словам, фруктоза практически полностью идентична сахару, однако ее не могут перерабатывать все клетки организма, за исключением печени. Она предупредила, что при переходе с обычного сахара на фруктозу, этот орган подвергается повышенной нагрузке. Специалист подчеркнула, что что может привести к развитию жировой болезни печени.

Русанова добавила, что у фруктозы отсутствует энергетическая функция, которую дает организму сахароза. Она также отметила, что переработанные продукты, в которых содержится этот элемент, отличаются крайне высокой концентрацией фруктозы. По ее словам, этот никак не может позитивно отразиться на здоровье.

Ранее врач-терапевт, диетолог Полина Васильева предупредила, что натуральный сахарозаменитель из стевии может быть опасен для некоторых россиян. Она обратила внимание, что, согласно результатам последних исследований, регулярное употребление в пищу стевии способствует снижению артериального давления. В связи с этим от нее стоит отказаться людям с гипотонией.