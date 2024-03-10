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21:52, 10 марта 2024Мир

Захарова оценила ответ Кулебы Папе Римскому о флаге Украины

Захарова оценила ответ Кулебы Папе Римскому: в ЕС не вступали, а флаг нацепили
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале оценила ответ министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы Папе Римскому.

Ранее Кулеба прокомментировал призыв понтифика к Киеву поднять белый флаг и пойти на переговоры. Он подчеркнул, что у республики есть свой флаг, и другие она поднимать не будет.

«Врет как дышит. В ЕС не вступали, а флаг уже везде понацепили», — написала Захарова.

9 марта Папа Римский заявил, что сторона, проигрывающая в конфликте на Украине, должна найти в себе смелость и согласиться на переговоры. «Когда вы видите, что вы повержены и дела не идут хорошо, вы должны найти в себе храбрость пойти на переговоры», — сказал Франциск, не уточняя, какую сторону он считает проигрывающей.

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      Марина Совина
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