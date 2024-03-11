Белый дом запросил почти 20 миллиардов долларов на модернизацию ядерных сил
Администрация президента США Джо Байдена решила запросить почти 20 миллиардов долларов бюджетных средств на продолжение модернизации ядерных вооружений. Об этом говорится в проекте бюджет на 2025 финансовый год.
Как следует из документа, бюджет предусматривает 19,8 миллиардов долларов на деятельность, связанную с оружием. Это на 4,5 миллиарда долларов выше уровня 2021 года. В общей сложности Байден просит выделить 850 миллиардов долларов на оборону страны.
Кроме того, Белый дом запросил у Конгресса США 2,2 миллиарда долларов на закупку низкообогащенного урана (LeU) и высокопробного низкообогащенного урана (HALeU). В документе также отмечается долгосрочный запрет на импорт указанных категорий урана из России.
Ранее стало известно, что запрет на импорт обогащенного урана из России в США может вступить в силу уже к концу 2024 года.
8 февраля сообщалось, что в 2023 году США закупили российский уран на рекордную сумму. За 12 месяцев в денежном выражении объем поставок урана вырос до 1,2 миллиарда долларов.