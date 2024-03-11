Белый дом запросил почти 20 миллиардов долларов на модернизацию ядерных сил

Белый дом запросил $19,8 млрд из бюджета на модернизацию ядерных сил

Администрация президента США Джо Байдена решила запросить почти 20 миллиардов долларов бюджетных средств на продолжение модернизации ядерных вооружений. Об этом говорится в проекте бюджет на 2025 финансовый год.

Как следует из документа, бюджет предусматривает 19,8 миллиардов долларов на деятельность, связанную с оружием. Это на 4,5 миллиарда долларов выше уровня 2021 года. В общей сложности Байден просит выделить 850 миллиардов долларов на оборону страны.

Кроме того, Белый дом запросил у Конгресса США 2,2 миллиарда долларов на закупку низкообогащенного урана (LeU) и высокопробного низкообогащенного урана (HALeU). В документе также отмечается долгосрочный запрет на импорт указанных категорий урана из России.

Ранее стало известно, что запрет на импорт обогащенного урана из России в США может вступить в силу уже к концу 2024 года.

8 февраля сообщалось, что в 2023 году США закупили российский уран на рекордную сумму. За 12 месяцев в денежном выражении объем поставок урана вырос до 1,2 миллиарда долларов.