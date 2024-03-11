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06:29, 11 марта 2024Россия

Над Брянской областью сбили два беспилотника

Губернатор Богомаз заявил о двух сбитых над Брянской областью беспилотниках ВСУ

Фото: Unsplash

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионом два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Клинцовским и Почепским районами Брянской области. Губернатор уточнил, что в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

Об обстреле Брянской области украинскими военными сообщалось 8 марта. Богомаз уточнял, что украинские военные обстреляли село Каменский хутор Климовского района. В результате атаки ВСУ никто не пострадал.

До этого два беспилотника были уничтожены ПВО в Брянской области в ночь с 6 на 7 марта.

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      Марина Совина
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