Над Брянской областью сбили два беспилотника

Губернатор Богомаз заявил о двух сбитых над Брянской областью беспилотниках ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над регионом два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили над Клинцовским и Почепским районами Брянской области. Губернатор уточнил, что в результате произошедшего пострадавших и разрушений нет. Сейчас на месте работают оперативные и экстренные службы.

Об обстреле Брянской области украинскими военными сообщалось 8 марта. Богомаз уточнял, что украинские военные обстреляли село Каменский хутор Климовского района. В результате атаки ВСУ никто не пострадал.

До этого два беспилотника были уничтожены ПВО в Брянской области в ночь с 6 на 7 марта.