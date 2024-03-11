Раскрыта опасность для двух миллиардов человек

Geophysical Research Letters: проседание земли опасно для миллиардов людей

Геологи США раскрыли опасность для двух миллиардов человек. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Geophysical Research Letters, серьезную проблему представляют собой проседания земли.

Одним из факторов, приводящих к проседанию в густонаселенных районах, является забор грунтовых вод. Ученые выявили значительную положительную корреляцию между скоростью забора подземных вод и проседанием, а это означает, что эти области нуждаются в эффективном управлении водными ресурсами для снижения этой геологической опасности.

Исследователи использовали существующие данные исследований оседания земель и дистанционного зондирования для создания набора обучающих данных. Они определили, что более 6,3 миллиона квадратных километров поверхности Земли (примерно пять процентов от общей площади суши в мире) подвержены темпам оседания, которые считаются достаточно значительными, чтобы нанести ущерб, и превышают пять миллиметров в год.

Модель машинного обучения определила, что забор грунтовых вод является основным показателем проседания земли, на втором месте находится сейсмическая активность от землетрясений, затем следуют условия окружающей среды (а именно осадки), влияющие на пополнение подземных вод.

В целом Южная Азия имеет наибольшую площадь земель, находящихся под угрозой оседания (2,2 процента от ее общей площади испытывают темпы оседания со скоростью более 50 миллиметров в год), а также наибольшее количество людей, которые будут затронуты этим явлением (20 миллионов человек). Другие страны со скоростью опускания, превышающей 50 миллиметров в год, — Филиппины, Иран, Коста-Рику, Индонезию и Узбекистан.