Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:56, 11 марта 2024Наука и техника

Раскрыта опасность для двух миллиардов человек

Geophysical Research Letters: проседание земли опасно для миллиардов людей

Фото: Indra Giri / Unsplash

Геологи США раскрыли опасность для двух миллиардов человек. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Geophysical Research Letters, серьезную проблему представляют собой проседания земли.

Одним из факторов, приводящих к проседанию в густонаселенных районах, является забор грунтовых вод. Ученые выявили значительную положительную корреляцию между скоростью забора подземных вод и проседанием, а это означает, что эти области нуждаются в эффективном управлении водными ресурсами для снижения этой геологической опасности.

Исследователи использовали существующие данные исследований оседания земель и дистанционного зондирования для создания набора обучающих данных. Они определили, что более 6,3 миллиона квадратных километров поверхности Земли (примерно пять процентов от общей площади суши в мире) подвержены темпам оседания, которые считаются достаточно значительными, чтобы нанести ущерб, и превышают пять миллиметров в год.

Модель машинного обучения определила, что забор грунтовых вод является основным показателем проседания земли, на втором месте находится сейсмическая активность от землетрясений, затем следуют условия окружающей среды (а именно осадки), влияющие на пополнение подземных вод.

В целом Южная Азия имеет наибольшую площадь земель, находящихся под угрозой оседания (2,2 процента от ее общей площади испытывают темпы оседания со скоростью более 50 миллиметров в год), а также наибольшее количество людей, которые будут затронуты этим явлением (20 миллионов человек). Другие страны со скоростью опускания, превышающей 50 миллиметров в год, — Филиппины, Иран, Коста-Рику, Индонезию и Узбекистан.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины заявила, что готовит серьезную операцию в Крыму. Что планирует Киев?

      Канцлер Германии не согласился с мнением Папы Римского о белом флаге Украины

      В Киеве осудили предупреждавшего жильцов дома о повестках охранника

      В ООН заявили об увеличении числа украинских беженцев в Европе с начала года

      Калининградский производитель телевизоров решил перенести производство

      Российская лицеистка выжила после падения с 16-го этажа

      Губерниева назвали мерзавцем из-за ситуации с массовым завалом лыжниц

      Блогерша Дина Саева раскрыла неожиданный секрет изменений во внешности

      Анна Asti впервые выступила на публике после участия в «голой вечеринке»

      Россиянин насиловал своих пятерых детей в течение 12 лет и был осужден

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше