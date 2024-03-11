Эксперт по питанию предупредила о вреде одного популярного напитка перед сном

Молоко не рекомендуется употреблять перед сном, поскольку у некоторых людей оно вызывает изжогу, газообразование и дискомфорт в желудке. Об этом предупредил профессор трансляционных клинических и медицинских исследований в Университете Тиссайд (Великобритания) Джон Янг в беседе с изданием Daily Mirror.

Эксперт уточнил, что от популярного напитка перед сном стоит воздержаться людям с непереносимостью лактозы, синдромом раздраженного кишечника или кислотным рефлюксом. У них, объяснил Янг, с большой вероятностью возникнут неприятные симптомы, которые помешают уснуть. Он добавил, что здоровым людям молоко не принесет вреда.

Янг также указал, что многие полагают: стакан молока может улучшить сон. Однако, по его словам, с научной точки зрения доказательства этому являются сомнительными. На хороший ночной сон гораздо сильнее влияет питание в течение дня, а также физическая активность и воздействие солнечного света. «Лучший способ заснуть и сохранить хороший ночной сон — это съесть на завтрак продукты, богатые триптофаном, например яйца или кашу», — отметил профессор.

Ранее диетолог Дэниел Херман перечислил продукты, которые ухудшают ночной сон. По его мнению, чтобы высыпаться, не нужно есть на ночь апельсины, чеснок и шоколад.