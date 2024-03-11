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09:13, 11 марта 2024Экономика

Фермерам Белгородской области начали выплачивать компенсации за атаки ВСУ

Губернатор Гладков: Минсельхоз выплатит белгородским аграриям 334 млн рублей
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

В Белгородской области начали выплачивать компенсации аграрным предприятиям, пострадавшим от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Министерство сельского хозяйства Белгородской области начнет выплаты фермерам начиная с сегодняшнего дня. Выплаты в 334 миллиона рублей получит 21 предприятие, пообещал глава региона. Это первый транш из 1,8 миллиарда рублей, которые правительство РФ перечислило сельхозпредприятиям региона в качестве компенсации за украинские атаки.

«Я уверен, что эта помощь крайне необходима, тем более что сейчас начинается весенний сев, и предприятия, получившие большой ущерб от ударов противника, конечно, нуждаются в государственной поддержке», — подчеркнул Гладков.

Белгородская область неоднократно подвергалась массовым обстрелам со стороны ВСУ с начала конфликта на Украине. Неспокойная обстановка сохраняется в регионе до сих пор.

В середине февраля президент России Владимир Путин поручил создать в Белгородской области особую экономическую зону. Она будет включать в себя город Шебекино, один из наиболее часто подвергавшихся нападениям населенных пунктов. Реализацию поручения возложили на правительства России и Белгородской области. Выполнить поставленную задачу власти должны будут не позднее 15 мая 2024 года.

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