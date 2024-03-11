Генерал-полковник Кузьменков вернулся на пост замдиректора Росгвардии

Путин вернул генерал-полковника Кузьменкова на должность замглавы Росгвардии

Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Алексея Кузьменкова на пост замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии). Об этом сообщил в Telegram-канале глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

До этого генерал-полковник занимал пост заместителя министра обороны России.

По словам Хинштейна, в Росгвардии Кузьменков продолжит курировать тыловой блок и вопросы материально-технического обеспечения. «Возвращение в Росгвардию генерала Кузьменкова означает, что он успешно справился с поставленными задачами», — написал парламентарий. По его словам, переход генерал-полковника сразу планировался как временный.

Ранее в этот день Путин назначил замминистра обороны, ответственного за обеспечение ВС России. Им стал генерал-лейтенант Андрей Булыга.

Кузьменков был назначен на должность замминистра обороны РФ по материально-техническому обеспечению в апреле 2023 года. До назначения в Росгвардию — с 2018-го по 2019-й — он являлся замкомандующего войсками Южного военного округа по материально-техническому обеспечению.