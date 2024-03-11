Генсек НАТО ушел от ответа на вопрос о приглашении Украины в состав альянса

Столтенберг не ответил на вопрос о приглашении Украины в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не ответил на вопрос о приглашении Украины на саммит альянса в Вашингтоне летом 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас Украина близка к членству в НАТО как никогда ранее. Мы продолжаем продвигать Украину к членству через обеспечение совместимости их ВС, углубление нашего политического сотрудничества», — ушел он от ответа на вопрос, получит ли Киев приглашение стать новым членом блока на предстоящем саммите.

Генсек Североатлантического альянса подчеркнул, что вопрос не в том, войдет ли Украина состав НАТО, а в том, когда это случится.

Столтенберг также отреагировал на отказ Германии поставлять Украине ракеты Taurus, отметив, что поддерживает решения по отправке ракет большой дальности со стороны других стран-членов альянса. При этом он добавил, что не буду комментировать конкретные системы и конкретных союзников.