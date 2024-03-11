Генсек НАТО одобрил поставки Украине ракет большой дальности

Генсек НАТО Столтенберг одобрил поставки Украине ракет большой дальности

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не прокомментировал отказ Германии поставлять Украине ракеты Taurus, однако одобрил решения по отправке ракет большой дальности со стороны других стран-членов альянса. Заявление было сделано в ходе пресс-конференции в честь поднятия флага Швеции в штаб-квартире альянса в Брюсселе, слова генсека передает ТАСС.

«Я также приветствую, что некоторые союзники поставляют системы большой дальности. Но я не буду комментировать конкретные системы и конкретных союзников», — заявил Столтенберг в ответ на просьбу прокомментировать позицию Германии по поставкам Taurus Украине.

Во время этой же пресс-конференции генсек НАТО заявил, что страны-члены альянса не видят военной угрозы со стороны России. Столтенберг также отверг планы НАТО по увеличению числа стран-членов альянса, размещающих ядерное оружие на своей территории.