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14:05, 11 марта 2024Мир

Генсек НАТО одобрил поставки Украине ракет большой дальности

Генсек НАТО Столтенберг одобрил поставки Украине ракет большой дальности

Фото: Yves Herman / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не прокомментировал отказ Германии поставлять Украине ракеты Taurus, однако одобрил решения по отправке ракет большой дальности со стороны других стран-членов альянса. Заявление было сделано в ходе пресс-конференции в честь поднятия флага Швеции в штаб-квартире альянса в Брюсселе, слова генсека передает ТАСС.

«Я также приветствую, что некоторые союзники поставляют системы большой дальности. Но я не буду комментировать конкретные системы и конкретных союзников», — заявил Столтенберг в ответ на просьбу прокомментировать позицию Германии по поставкам Taurus Украине.

Во время этой же пресс-конференции генсек НАТО заявил, что страны-члены альянса не видят военной угрозы со стороны России. Столтенберг также отверг планы НАТО по увеличению числа стран-членов альянса, размещающих ядерное оружие на своей территории.

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      Елизавета Мытарева
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