Рынок видеокарт взлетел

The Register: рынок видеокарт в 4-м квартале 2023 года вырос на 32 процента

Аналитики Jon Peddie Research (JPR) зафиксировали резкий рост на рынке видеокарт для персональных компьютеров. Об этом сообщает издание The Register.

По информации специалистов, в четвертом квартале 2023 года было продано 9,5 миллиона единиц графических процессоров. Таким образом, в годовом исчислении продажи взлетели на 32 процента. По сравнению с предыдущим кварталом рост составил 6,8 процента.

Аналитик JPR Джон Педди заявил, что рост данного сегмента комплектующих ПК никак не связан с интересом потребителей к искусственному интеллекту (ИИ). По словам Педди, наличие нейронного процессора (NPU) в видеокарте сейчас скорее является маркетинговой уловкой.

Реальной причиной роста продаж эксперт назвал снижение стоимости видеокарт — в конце 2023 года предложения с графическими процессорами стали более привлекательными для потребителя. По словам Джона Педди, во время пандемии COVID-19 и бума криптовалют производители могли устанавливать практически любые цены на видеокарты, но сейчас рынок успокоился.

В начале марта источники Windows Central рассказали, что корпорация Microsoft представит первые компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Девайсы первыми получат поддержку функций ИИ, которые появятся в Windows 11.