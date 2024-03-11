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09:46, 11 марта 2024Ценности

Игги Азалия снялась в бикини на яхте

Фото: @thenewclassic

Хип-хоп-исполнительница Игги Азалия снялась в бикини на яхте. Соответствующие кадры появились в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

33-летняя певица опубликовала серию снимков, на которых она позировала в ярко-зеленом раздельном купальнике с принтом, состоящем из бюстгальтера с треугольными чашками и плавок с низкой посадкой. При этом она продемонстрировала свою фигуру и многочисленные татуировки на теле.

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Кроме того, звезда также примерила зеленые меховые тапочки, дополнив образ черными солнцезащитными очками и браслетом. Помимо этого, Азалия собрала длинные светлые волосы в низкий хвост и нанесла макияж с графическими стрелками.

В марте 2023 года Игги Азалия снялась в откровенном образе для OnlyFans. Знаменитость сфотографировали лежащей на белой кровати в розовом топе и атласных трусах.

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      Екатерина Ештокина
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