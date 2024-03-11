Ирина Шейк задрала платье на новом фото и показала нижнее белье

Российская супермодель Ирина Шейк показала нижнее белье на новом фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

38-летняя манекенщица поделилась серией снимков, на которых запечатлена в черном платье длины мини, высоких чулках с подвязками и остроносых туфлях. При этом она нанесла на губы красную помаду, а волосы уложила в объемную прическу. На одном снимке знаменитость предстала в непристойной позе, а именно повернулась к камере спиной и задрала нижнюю часть своего наряда, продемонстрировав черные трусы.

Мнения поклонников о данной съемке разделились. «Это очень странно», «Ирина, что вы принимаете?», «Ирина, пожалуйста, прикройтесь», «Как можно быть такой красивой?», «Если в жизни будет попа, то пусть только такая», «Шикарная женщина», — высказывались они в комментариях под постом.

Ранее сообщалось, что Ирина Шейк приняла участие в показе французского бренда Mugler и привлекла внимание публики. Тогда модель прошла по подиуму на Неделе моды в Париже в красном наряде, который состоял из кожаного пальто, а также юбки с многочисленными вырезами и декоративными пряжками.