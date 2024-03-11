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20:34, 11 марта 2024Интернет и СМИ

Известный российский блогер рассказал о похудении на 75 килограммов

Блогер Супер Стас рассказал, что в прошлом похудел на 75 килограммов

Кадр: ПУШКА / Youtube

Известный российский фуд-блогер Супер Стас (настоящее имя — Станислав Плетнев) рассказал о рекордном похудении. В интервью проекту «Пушка», доступном на YouTube, он рассказал, что в прошлом сумел сбросить 75 килограммов.

По словам Плетнева, ему удалось сильно похудеть благодаря правильному питанию. «Но я был еще, как минимум, очень молодой, 18-19 лет. Я работал в супермаркете грузчиком в овощном отделе, у меня была подвижность. В совокупности все сработало», — пояснил блогер.

Он также отметил, что интересовался операцией по резекции желудка, однако не захотел к ней прибегать. Плетнев счел, что после такого хирургического вмешательства ему будет сложно заниматься своим YouTube-каналом.

Ранее Супер Стас поделился профессиональным советом от известного шеф-повара и телеведущего Константина Ивлева. Он раскрыл, что Ивлев рекомендовал не посещать рестораны, которые открылись несколько месяцев назад.

Супер Стас с 2019 года публикует видео с обзорами еды и оценкой заведений. На его канал на YouTube подписаны около трех миллионов человек.

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      Маргарита Щигарева
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