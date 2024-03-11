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11:50, 11 марта 2024Спорт

«Каролина» подарила Кузнецову вантуз

Российскому форварду Кузнецову подарили вантуз после домашней игры за «Каролину»

Фото: James Guillory / USA TODAY Sports / Reuters

Российскому форварду Евгению Кузнецову подарили вантуз после первой домашней игры за «Каролину Харрикейнс» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Команда опубликовала видео с моментом вручения подарка в соцсети X.

На послематчевых кадрах из раздевалки главный тренер команды Род Бриндамор вручил Кузнецову футболку и вантуз. Россиянин со смехом принял подарок под одобрительные крики одноклубников.

В команде отметили, что не могут дать объяснение происходящему. Болельщики в комментариях пришли к выводу, что это отсылка к одному из интервью Кузнецова. Тогда россиянин заявил, что в «Каролине» хотят, чтобы он был в клубе не сантехником, а самим собой.

Кузнецов был обменян из «Вашингтон Кэпиталс» 8 марта. В составе «Каролины» он провел два матча, не отметившись результативными действиями.

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