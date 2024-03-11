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19:35, 11 марта 2024Среда обитания

Квартиры в российском городе заросли плесенью

Жители дома в Нефтеюганске пожаловались, что их квартиры заросли плесенью

Фото: Руслан Шамуков / РИА Новости

Жители Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа пожаловались, что квартиры в одном из домов заросли плесенью из-за постоянного прорыва канализационных труб в подвале. Внимание на ситуацию в российском городе обратило издание Ura.ru.

Речь идет о доме №11, расположенном во 2-м микрорайоне Нефтеюганска. По словам жильцов, начиная с августа 2023 года, после проведения в здании капремонта коммунальных сетей, подвал регулярно затапливает сточными водами, причем в последнее время аварии происходят все чаще. По этой причине в доме постоянно стоит запах канализации, а в квартирах появились постоянная влажность и плесень, которую невозможно истребить. «Мы обрабатывали квартиру несколько раз от плесени, но все бесполезно, так как это идет снизу. От этого страдают все в доме», — посетовала одна из жительниц дома. Она добавила, что обращения в управляющую компанию и «Горводоканал» результата не принесли — жильцам ответили, что в коммунальных проблемах они виноваты сами.

Ранее 11 марта стало известно, что власти Махачкалы по решению Роспотребнадзора начнут расчищать Каспийское море от сточных вод.

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      Полина Кислицына
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