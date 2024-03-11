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17:41, 11 марта 2024Мир

Стало известно о возможном решении Макрона вновь отложить поездку в Киев

La Tribune: Макрон может вновь отложить визит в Киев из соображений безопасности

Фото: Gonzalo Fuentes / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон может вновь отложить свой визит в Киев, который был запланирован ранее и уже переносился из соображений безопасности. Об этом сообщает газета La Tribune со ссылкой на источники.

«Эммануэль Макрон может отложить свою поездку в Киев, запланированную на середину марта, чтобы появиться там в компании других европейских лидеров, занимающих такую же жесткую позицию в отношении [президента России Владимира] Путина», — сообщает издание.

Совместный визит Макрона и его коллег на Украину может быть использован французским лидером как доказательство единства Европы в вопросе поддержки Украины. Это решение было бы особенно выгодно Макрону после его слов об отправке европейских войск на Украину, из-за которых президент Франции подвергся критике со стороны стран Евросоюза.

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Сопровождать Макрона в ходе его поездки могут главы таких государств, как Румыния, Чехия, Великобритания и Нидерланды, а также руководители стран Балтии.

По данным источников, визит президента Франции в Киев должен состояться, но может быть проведен «необязательно в те даты, над которым работают соответствующие службы», так как отмена или официальный перенос поездки могут быть восприняты в России как «признак слабости».

10 марта президент Украины Владимир Зеленский сообщил о скором визите Макрона на Украину. 11 марта стало известно, что поездка французского лидера состоится в ближайшие недели, а политолог Дмитрий Леви в разговоре с «Лентой.ру» связал желание Макрона посетить Киев с его стремлением сплотить французское общество на фоне внешней угрозы.

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      Елизавета Мытарева
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