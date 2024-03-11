Метро в российском городе взяли под охрану из-за катания на каноэ

Метро в Омске взяли под охрану, чтобы горожане не катались там на каноэ

Две станции метро в Омске взяли под охрану, чтобы жители города не катались там на каноэ. Об этом со ссылкой на зампреда местного правительства Динара Курманова сообщает «Омск-информ».

По словам вице-губернатора, посты охраны на недостроенных станциях «Заречная» и «Кристалл» установили для ограничения доступа посторонних лиц на территорию объекта. «Несколько лет назад был случай, когда омичи проникли в эту локацию и катались там на каноэ. Охрана нужна, чтобы исключить такие случаи», — рассказал Курманов.

Нанятая из-за катания на каноэ частная компания приступила к работе 1 марта. Охранять недостроенное метро в Омске она будет до 24 декабря 2024 года. Уточняется, что вместо новых станций в российском городе решили построить метротрам на федеральный инфраструктурный кредит.

В феврале стало известно, что в московском метро пошел снег.