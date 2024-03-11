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16:46, 11 марта 2024Россия

В Госдуме оценили идею выдворять мигрантов за несоблюдение одного условия

Депутат Бессараб поддержала идею выдворять мигрантов за работу не по профилю
СюжетНаселение России:

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила высказанное Минтрудом предложение выдворять из России мигрантов за работу в стране не по профилю, заявленному при получении разрешения на въезд. В беседе с «Лентой.ру» депутат поддержала эту идею.

«Уверена, что это правильно, поскольку приглашающий иностранного работника работодатель должен нести полную ответственность как перед самим работником за предоставленное рабочее место и соответствующие условия труда, так и перед государством и обществом за местонахождение такого трудового мигранта, за его поведение и за выполняемые им функции — нужен ли он действительно России, или он приехал конкурировать с местным населением?» — заявила Бессараб.

На мой взгляд, такое ужесточение назрело и оправдало себя

Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Ранее Минтруд предложил закрепить за мигрантами, приехавшими в Россию по оргнабору, работу по определенному профилю. При несоблюдении этого условия министерство предложило выдворять иностранцев. Согласно инициативе, если мигранты откажутся работать на пригласивших их предприятиях, от они будут обязаны выехать из России в течение 15 дней. Также законопроект предусматривает, что для получения работы иностранцам придется получить документ, дающий им право на работу в конкретной организации.

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До этого в Госдуме захотели ужесточить требования для получения российского гражданства. Авторы инициативы предложили продлить обязательный для получения вида на жительство и гражданства срок проживания в России. Также законопроект предусматривает ужесточение процедуры получения российского гражданства на основании брака с гражданином России и наличия общего ребенка.

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      Кирилл Садовский
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