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19:05, 11 марта 2024Спорт

Назван способ похудеть в самых проблемных зонах

Фото: Benjamin Klaver / Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ похудеть в самых проблемных зонах. Ее слова приводит Men Today.

Для начала Ротач посоветовала сделать складку и приседание. Для этого нужно встать ровно, поставив ноги на ширине плеч, а руки опустив вдоль туловища. Затем необходимо наклониться и ладонями дотронуться до пола, из этого положения перейти в присед так, чтобы бедра оказались параллельны полу, после чего снова выпрямить колени и наклониться.

Далее рекомендовано сделать планку с переходом на локти, боковую планку, отжимания на кулаках, прыжки и подъемы в полуприсед. Последним упражнением было названо полуберпи с хлопками по плечам. Для этого нужно встать в присед, из этого положения прыжком перейти в упор лежа на прямых руках, а затем снова прыжком перейти в упор присев.

9 февраля фитнес-тренер Артем Опальницкий рассказал об эффективном упражнении для мышц пресса. Специалист посоветовал обратить внимание на «горизонтальную планку по Стюарту Макгилу».

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      Анастасия Борисова
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