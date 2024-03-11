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20:41, 11 марта 2024Ценности

Новая жена Канье Уэста прошлась по улице в прозрачном плаще без нижнего белья

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Новая жена рэпера Канье Уэста, дизайнер Бьянка Цензори, прошлась по улице в откровенном виде. Соответствующие снимки приводит The Sun.

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7 мая 2019

Папарацци заметили 29-летнюю избранницу артиста, когда она выходила из солярия. На размещенных снимках Цензори предстала в темном прозрачном плаще длины миди, сквозь которое просвечивалось ее тело. При этом на фото видно, что возлюбленная рэпера отказалась от нижнего белья, демонстрируя обнаженные ягодицы.

Дизайнер собрала волосы в пучок, а в руках держала мобильный телефон и ключи от машины.

Ранее в марте новая жена Канье Уэста вновь вышла в свет без трусов и с голой грудью. Возлюбленных заметили в ресторане Ferdi в Париже. На размещенных снимках было видно, что спутница артиста надела для романтического ужина черный прозрачный топ и капроновые колготки.

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      Екатерина Ештокина
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