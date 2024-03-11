Обнаружены древнейшие артефакты Европы

На западе Украины обнаружили древнейшие артефакты Европы

Археологи нашли доказательства, что древние каменные инструменты, найденные на западе Украины, могут быть старейшим свидетельством присутствия рода Homo в Европе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Сколы каменных орудий изначально были обнаружены на стоянке первобытного человека Королево в Закарпатской области Украины. В новом исследовании ученым удалось датировать слои осадочной породы, в которой находились фрагменты артефактов, и их возраст достигал более одного миллиона лет.

Пока что неясно, какой именно вид древнего человека изготовил эти инструменты, но, возможно, это был Homo erectus, первый вид, который освоил использование огня и был способен к прямохождению. Каменные орудия, вероятно, использовались для разделки мяса и, возможно, соскабливания шкур животных.

Самые ранние каменные орудия этого типа были найдены в Восточной Африке и датируются 2,8 миллиона лет назад. Новая находка позволяет предположить, что первые Homo, покинувшие африканский континент, могли выживать в различных средах, в том числе с более холодным климатом.