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12:15, 11 марта 2024Наука и техника

Обнаружены древнейшие артефакты Европы

На западе Украины обнаружили древнейшие артефакты Европы

Фото: Evaldas Grižas / Unsplash

Археологи нашли доказательства, что древние каменные инструменты, найденные на западе Украины, могут быть старейшим свидетельством присутствия рода Homo в Европе. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Сколы каменных орудий изначально были обнаружены на стоянке первобытного человека Королево в Закарпатской области Украины. В новом исследовании ученым удалось датировать слои осадочной породы, в которой находились фрагменты артефактов, и их возраст достигал более одного миллиона лет.

Пока что неясно, какой именно вид древнего человека изготовил эти инструменты, но, возможно, это был Homo erectus, первый вид, который освоил использование огня и был способен к прямохождению. Каменные орудия, вероятно, использовались для разделки мяса и, возможно, соскабливания шкур животных.

Самые ранние каменные орудия этого типа были найдены в Восточной Африке и датируются 2,8 миллиона лет назад. Новая находка позволяет предположить, что первые Homo, покинувшие африканский континент, могли выживать в различных средах, в том числе с более холодным климатом.

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      Александр Еникеев
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