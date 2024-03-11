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22:28, 11 марта 2024Мир

Опрос показал отношение поляков к россиянам и американцам

Опрос CBOS: поляки лучше всего относятся к американцам, хуже всего — к россиянам

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Поляки хуже всего относятся к жителям России и Белоруссии, а также к цыганам. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса компании CBOS.

Симпатию к россиянам выразили всего 8 процентов опрошенных. При этом самыми любимыми нациями респонденты назвали американцев (65 процентов), итальянцев (63 процента) и чехов (61 процент). К украинцам положительно отнеслись 40 процентов жителей Польши.

Исследование проведено на основе данных выборки 1015 человек.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал Польшу «истеричным, грубым, чванливым и амбициозным» врагом России. Он напомнил, что освобождавшие Польшу советские солдаты давно объявлены Варшавой оккупантами, а память о красноармейцах, которые отдали свои жизни на польской земле, попирается сносом посвященных им памятников.

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      Марина Совина
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