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16:28, 11 марта 2024Экономика

Оценены темпы дальнейшего падения рекордно подешевевшей турецкой лиры

Аналитик Чернов: турецкая лира до сентября подешевеет еще на 10-20 %

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Курс турецкой лиры, который на торгах в понедельник, 11 марта, впервые достиг отметки в 32 лиры за доллар, продолжит снижаться в ближайшие месяцы, спрогнозировал аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Согласно его оценке темпов дальнейшего падения рекордно подешевевшей национальной валюты, с которой ознакомилась «Лента.ру», во втором и третьем кварталах 2024 года за доллар будут давать 35-38 лир, то есть к сентябрю курс снизится еще на 10-20 процентов.

Напомнив, что ЦБ страны ради сдерживания инфляции поднял ставку до 45 процентов, эксперт отметил, что эффект от таких шагов «обычно проявляется через три-шесть месяцев, но в условиях наблюдаемой в Турции гиперинфляции этот лаг может существенно расшириться».

Центробанк в феврале прервал начатый в июне 2023 года цикл повышения ключевой ставки, сохранив показатель после многократного повышения.

Решение приняли на фоне смены руководителя регулятора. Прежний лидер — первая женщина во главе ЦБ Турции Хафизе Гайе Эркан — за восемь месяцев подняла показатель с 8,5 процента, что шло вразрез с ранее проводимой другими назначенными президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом руководителями линией низких ставок при высокой инфляции. В начале прошлого месяца Эркан подала в отставку, обосновав свой уход развернутой клеветнической кампанией и желанием защитить семью.

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      Дмитрий Воронин
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