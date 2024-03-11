Курс турецкой валюты обновил исторический минимум в 32 лиры за доллар

В понедельник, 11 марта, турецкая лира рекордно подешевела. Курс валюты обновил исторический минимум в 32 лиры за доллар, свидетельствуют данные торгов на международном рынке Форекс.

На момент открытия площадки курс составлял 31,8 лиры за доллар. К моменту написания материала турецкая валюта подешевела на 0,51 процента. На минимуме ее стоимость составляла 32,018 лиры за доллар.

Валюта республики дешевеет на фоне рекордной инфляции в Турции. За первый месяц 2024 года инфляция ускорилась с 64,77 до 64,86 процента. При этом рядовые граждане оценили годовую инфляцию в 96 процентов — в 1,5 раза выше официальных показателей.

В феврале участники опроса Центрального банка Турции спрогнозировали ослабление национальной валюты к концу 2024-го. По мнению 68 экспертов и представителей реального и финансового секторов экономики, к концу года инфляция в республике составит 42,04 процента, а курс ослабнет до 40 лир за один доллар.