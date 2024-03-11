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15:34, 11 марта 2024Культура

Поклонницы Стаса Михайлова потребовали от Пугачевой извинений

Поклонницы Стаса Михайлова потребовали от Пугачевой извиниться перед певцом

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Поклонницы эстрадного певца Стаса Михайлова потребовали публичных извинений от артистки Аллы Пугачевой, оскорбившей их кумира. Соответствующее обращение фан-сообщества приводит издание «Абзац».

Фанатки Михайлова указали популярной певице на ее недостойное поведение. «Она позволила себе непозволительное — оскорбить в публичном пространстве публичного человека, народного артиста России, любимца публики и настоящего патриота, поддерживающего страну в нелегкий исторический момент. Давайте соберем подписи в поддержку Станислава Владимировича и отправим Алле Борисовне», — говорится в сообщении.

Представительницы фан-сообщества также отметили, что статус Пугачевой не дает ей права хамить коллегам. Поклонницы Михайлова ответили, что своими высказываниями певица роняет статус народной артистки.

Ранее Пугачева ответила на критику Михайлова по поводу ее отъезда из России. Она посмеялась над певцом и заявила, что «нормальные люди» не собираются возвращаться обратно. После этого общественные активисты потребовали признать звезду иноагентом.

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      Мария Рюрикова
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