Проректора российского вуза и еще 12 сотрудников осудили за миллионный ущерб

В Сыктывкаре суд вынес приговор проректору и еще 12 сотрудникам вуза за аферы

В Сыктывкаре суд вынес приговор бывшему проректору по учебной работе Сыктывкарского государственного университета имени Питирима Сорокина (СыктГУ) Ольге Кушнир и еще 12 бывшим и нынешним сотрудникам вуза за аферы. Об этом сообщает ТАСС.

Кушнир приговорили к двум годам колонии общего режима и штрафу в 310 тысяч рублей. Остальным осужденным назначили исправительные работы на сроки от одного года до двух лет с удержанием десяти процентов заработка в доход государства, ограничениями и штрафами от 100 до 350 тысяч рублей. Их признали виновными по трем статьям, среди которых статья 292 УК РФ («Служебный подлог») и статья 159 УК РФ («Мошенничество»). Подсудимые вину не признали.

По версии следствия, с 2017 по 2020 год осужденные незаконно зачислили в университет 80 лжестудентов. Таким образом они создавали видимость исполнения государственного задания по набору необходимого числа студентов, обучающихся за счет бюджета. Фактически эти лица не учились, но получали стипендию и другие выплаты. Экзамены за них сдавали фигуранты дела, а позже лжестудентов отчисляли. Ущерб Министерству науки и высшего образования России от их схемы оценен в 19,5 миллиона рублей.

Ранее суд приговорил бывшего проректора по экономике и развитию Балтийского государственного технического университета «Военмех» Виталия Игнатенко к трем годам колонии за хищение миллионов рублей.