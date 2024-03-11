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11:37, 11 марта 2024Экономика

Работу портов в европейской стране парализовало из-за забастовки

Yle: грузоперевозки почти во всех портах Финляндии остановлены из-за забастовки

Фото: Kimmo Mantyla / Lehtikuva / Reuters

Грузоперевозки почти во всех портах Финляндии прекращены из-за забастовки против изменений на рынке труда, предлагаемых правительством Петтери Орпо, сообщает РИА Новости со ссылкой на Yle.

Забастовка началась утром в понедельник, 11 марта и продлится две недели. Протестующие выступают против мер кабмина, связанных с пенсионной реформой, выплатами по больничному листу, безработице, упрощением увольнений, запретом забастовок и другими изменениями.

Парализовавшую работу портов акцию поддержали Индустриальный профсоюз, профсоюз работников автотранспорта, публичного сектора и сферы соцобеспечения, а также профсоюз электриков европейской страны. Отмечается, что часть скоропортящихся товаров, разгрузка которых стала невозможной, перевезут в грузовиках на пассажирских судах, которые курсируют в прежнем режиме.

Зимой в Финляндии уже прошли крупные забастовки против намерения правительства снизить уровень защищенности и ослабить действие коллективных договоров. По итогам переговоров с представителями работников, состоявшимися на прошлой неделе, премьер Орпо заявил, что предлагаемые реформы не будут отменены, поскольку они необходимы.

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      Дмитрий Воронин
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