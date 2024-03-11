Раскрыты результаты расчета к выборам президента России

ИНСОМАР: за Путина готовы проголосовать более 80% россиян, ожидаемая явка 73%

Результаты электорального расчета к выборам президента России раскрыли аналитики института социального маркетинга ИНСОМАР. Отмечается, что за кандидата Владимира Путина готовы проголосовать 80,2 процента россиян.

Расчетная явка на президентских выборах составляет 71-73 процента. На втором месте по количеству потенциальных голосов оказался Николай Харитонов (КПРФ) — 6,3 процента, на третьем — Леонид Слуцкий (ЛДПР), за которого готовы проголосовать 5,6 процента респондентов. Предполагается, что Владислав Даванков («Новые люди») получит 5,1 процента голосов.

Телефонный опрос проводился с 6 по 7 марта текущего года. В нем приняли участие три тысячи граждан в возрасте от 18 лет по общероссийской выборке. Они отвечали на следующие вопросы: «Вы знаете, когда состоятся очередные выборы Президента РФ? Если знаете, назовите, пожалуйста, год и месяц», «В марте 2024 года состоятся очередные выборы Президента РФ. Вы скорее примете или скорее не примете в них участие?», «Я буду зачитывать фамилии политиков, а Вас попрошу ответить, знаете ли Вы каждого из этих людей и как к нему относитесь: положительно (с доверием) или отрицательно (с недоверием), либо не можете оценить?», «Если бы выборы президента Российской Федерации состоялись ближайшее воскресенье, за кого из перечисленных кандидатов Вы бы скорее проголосовали?» и «Скажите, пожалуйста, если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную Думу, за какую партию Вы бы проголосовали?».

Отмечается, что максимально возможная статистическая погрешность составляет 1,78 процента.

Выборы президента пройдут в России с пятницы, 15 марта, по воскресенье, 17 марта. Впервые в истории страны они продлятся три дня. В том числе голосовать можно будет дистанционно. Электронный формат доступен жителям 29 регионов России.