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07:03, 11 марта 2024Мир

В Китае выразили готовность работать с Германией для мира на Украине

Спецпредставитель Ли заявил о готовности КНР работать с ФРГ для мира на Украине

Фото: Unsplash

Специальный представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй на встрече с статс-секретарем МИД Германии Томасом Баггером заявил, что Китай готов сотрудничать с Германией для скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом передает РИА Новости.

Дипломаты обсудили состояние китайско-немецких отношений, а также украинский кризис, процесс достижения мира и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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«Китай готов сотрудничать с Германией, чтобы совместно поддерживать своевременное проведение мирной конференции с равноправным участием всех сторон, а также чтобы как можно скорее проложить путь для прекращения огня и боевых действий», — подчеркнул Ли Хуэй.

В свою очередь Баггер добавил, что страны нашли консенсус относительно достижения мира на Украине. Он также подтвердил готовность работать с Пекином.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предрек урегулирование на Украине при избрании бывшего лидера США Дональда Трампа президентом страны. «Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!» — призвал его премьер-министр.

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      Марина Совина
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