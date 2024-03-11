Россиянам назвали правила безопасного приготовления шашлыка на даче

Депутат Чаплин: готовить шашлык нужно на расстоянии не менее 5 метров от зданий

Во избежание пожара готовить шашлык и другие продукты на открытом огне следует на расстоянии не менее пяти метров от зданий. Несколько правил, как сделать это безопасно, назвал депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в разговоре с NEWS.ru.

По словам парламентария, зона очистки от горючих материалов вокруг контейнера, где готовится еда, должна составлять до двух метров. Чаплин также предупредил, что сжигать мусор или сухую траву на участке разрешено лишь в металлическом контейнере, при этом его нужно разместить не менее чем в 7,5 метра от зданий, в 50 метрах от хвойного леса и в 15 метрах от лиственного леса, при этом зона очистки вокруг должна быть не менее пяти метров.

Депутат рассказал, что наиболее частыми причинами пожара на даче являются непотушенные окурки, брошенные возле бани либо на деревянной веранде, неправильное использование электрооборудования, а также неисправность электропроводки или ее некачественная установка, в которой могут быть виноваты некомпетентные сотрудники ремонтных служб. Помимо этого, спровоцировать возгорание из-за короткого замыкания может протечка через крышу во время дождя. «Важно не нарушать также правила пожарной безопасности внутри самого дома: печь, камин, проводка. Не оставляйте детей без присмотра, не курите внутри помещения и своевременно меняйте проводку», — заключил Чаплин.

Ранее в марте россиянам назвали сумму, которую можно получить за старые вещи на даче.