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18:23, 11 марта 2024Забота о себе

Россиянам перечислили замедляющие старение доступные продукты

Эндокринолог Михалева призвала есть сельдь и скумбрию для замедления старения

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Для замедления старения необходимо регулярно есть сельдь, скумбрию и другие сорта холодноводных рыб, посоветовала эндокринолог Оксана Михалева. Эти и некоторые другие доступные антиэйдж-продукты она перечислила «Известиям».

Михалева призвала употреблять в пищу дикую рыбу, потому что она богата полиненасыщенными Омега-3 жирными кислотами, помогающими снизить риск развития остеопороза и продлевающими молодость кожи. Больше всего жирных кислот, по ее словам, содержится в скумбрии и сельди, а не в дорогой красной рыбе, как привыкли думать многие.

Значимую роль в продлении молодости играют и травы, фрукты и овощи, продолжила эндокринолог. Взрослому человеку нужно съедать не менее полукилограмма этих замедляющих старение продуктов в день, отметила она.

Для замедления старения, по словам Михалевой, организму требуется достаточное количество клетчатки, которой богаты цельнозерновые и бобовые культуры. В качестве полезных источников белка животного происхождения эндокринолог рекомендовала есть постное мясо: крольчатину и птицу.

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Кроме того, как отметила врач, многие пожилые люди сталкиваются с остеопорозом. Чтобы снизить риск его развития, необходимо включить в рацион молочные продукты. Важно, чтобы они были не жирными и не содержали сахара, подчеркнула она.

Ранее эндокринолог Наталия Тананакина рассказала, какими продуктами можно заменить жирную и жареную пищу, а также выпечку и сладости. По ее словам, альтернативой этим продуктам являются мясо, рыба, а также фрукты и злаки.

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      Алиса Дмитриева
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