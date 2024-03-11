Россиянин лишился полового органа из-за найденной в лесу мины времен войны
На Кубани кладоискатель лишился полового органа и потерял руку из-за мины времен Великой Отечественной войны, найденной в лесу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По сведениям российского издания, сотрудники полиции нашли мужчину недалеко от станции Неберджаевской. Им оказался 47-летний житель Краснодарского края.
Он ушел из дома в лес еще 5 марта, но прогулка пошла не по плану. Спасти пострадавшего медикам не удалось.
При себе у россиянина были металлоискатель и саперная лопата, а в рюкзаке лежала мина 50-миллиметрового калибра. На данный момент в обстоятельствах произошедшего начали разбираться следователи.
Ранее стало известно, что три мирных жителя подорвались на мине в Белгородской области. Губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков пояснил, что у одного мужчины частично ампутировали нижние конечности, у второго диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.