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11:33, 11 марта 2024Россия

Россиянин лишился полового органа из-за найденной в лесу мины времен войны

Mash: на Кубани кладоискатель лишился полового органа из-за находки в лесу

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

На Кубани кладоискатель лишился полового органа и потерял руку из-за мины времен Великой Отечественной войны, найденной в лесу. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям российского издания, сотрудники полиции нашли мужчину недалеко от станции Неберджаевской. Им оказался 47-летний житель Краснодарского края.

Он ушел из дома в лес еще 5 марта, но прогулка пошла не по плану. Спасти пострадавшего медикам не удалось.

При себе у россиянина были металлоискатель и саперная лопата, а в рюкзаке лежала мина 50-миллиметрового калибра. На данный момент в обстоятельствах произошедшего начали разбираться следователи.

Ранее стало известно, что три мирных жителя подорвались на мине в Белгородской области. Губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков пояснил, что у одного мужчины частично ампутировали нижние конечности, у второго диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

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      Анна Щербакова
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