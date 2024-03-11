Россиянин с ножом напал на супружескую пару и сам сообщил об этом в полицию

В Красноярске осудят мужчину за попытку убийства супружеской пары

В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, который напал на супружескую пару с ножом, а потом сам сообщил о случившемся в полицию. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Арбузова.

Мужчина проходит обвиняемым по статьям 30, 105 («Покушение») УК РФ. Его дело направлено в прокуратуру для утверждения постановления о передаче в суд. Комиссия врачей выявила у него хроническое психическое заболевание, которое лишало его в момент преступления способности осознавать опасность своих действий.

По версии следствия, вечером 23 декабря 2023 года осужденный во дворе дома встретил своих соседей — супружескую пару. Без какой-либо причины он набросился на них с ножом. 41-летнюю женщину он три раза ударил в область шеи и плеча, а ее 49-летнего супруга один раз в область шеи. После он ушел домой и сообщил в полицию о преступлении. Пострадавших госпитализировали.

Осужденный рассказал, что долго испытывал к паре неприязнь, потому что они шумели и слушали музыку. При этом другие соседи заявили, что никакой музыки и шумов от пострадавших не слышали. Следователи выяснили, что обвиняемый преследовал потерпевшего с лета 2022 года и уже нападал на него во дворе дома.

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