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16:21, 11 марта 2024Россия

Российский политолог объяснил цель заявления Киева об операции в Крыму

Политолог Солонников назвал заявление Киева о Крыме информационной кампанией

Фото: Reuters

Заявление украинских властей об операции в Крыму являются информационной кампанией. Такое мнение выразил российский политолог Дмитрий Солонников, чьи слова приводят «Известия».

Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о готовящейся операции в Крыму.

Солонников отметил, что Украина не является самостоятельным субъектом международной политики и не может сама придумывать планы.

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«Украинские руководители озвучивает некие планы, которые есть с одной и другой стороны. Это некая информационная кампания. Это также попытка организовать для РФ новые прокси-войны, потому что напрямую НАТО с Россией вступать в вооруженный конфликт не собирается», — пояснил политолог.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров осудил подобные заявления и назвал необычным тот факт, что разведка в открытую говорит о своих планах.

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      Никита Абрамов
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