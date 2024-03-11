СК возбудил дело после обнаружения трех россиян с огнестрельными ранениями

СК возбудил дело после обнаружения трех тел с ранениями головы в Ленобласти

В Ленинградской области следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения трех местных жителей с огнестрельными ранениями головы. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя областного управления Следственного комитета (СК) России Мария Добрынина.

По данным следствия, инцидент произошел утром 11 марта в поселке Красносельское Выборгского района. Тогда выехавшие на место пожара правоохранители обнаружили три тела с огнестрельными ранениями. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Ранее сообщалось, что одно из трех тел принадлежит 50-летнему хозяину дома. Он расправился с пожилыми родителями и поджег газовый баллон. После этого мужчина принял решение о самоубийстве.

Ранее сообщалось, что в Волгограде к 18 годам колонии строгого режима приговорили 30-летнего россиянина, признанного виновным в умышленном уничтожении имущества и расправе над знакомым.

