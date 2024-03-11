Сотрудника рехаба обвинили в спаивании вышедшей из запоя москвички с одной целью

В Москве экс-пациентка рехаба обвинила охранника в спаивании и изнасиловании

В Москве экс-пациентка реабилитационного центра для зависимых, излечившаяся от запойного алкоголизма, обвинила сотрудника учреждения в спаивании с целью изнасилования. Об этом пишет Baza в Telegram.

Как стало известно изданию, 41-летняя москвичка успешно прошла курс лечения в рехабе на Таежной улице, где познакомилась с охранником. 7 марта мужчина позвонил ей и пригласил вместе провести время, на что женщина ответила согласием и приехала на встречу в гостиницу в деревне Борисовка. При этом сотрудник реабилитационного центра, зная о проблемах россиянки с алкоголем, предложил ей выпить.

По информации канала, женщина пришла в себя только через двое суток и сразу попыталась уйти, однако мужчина помешал ей, продолжил спаивать и, воспользовавшись беспомощным состоянием жертвы, несколько раз изнасиловал ее. Когда охранник рехаба вышел за сигаретами, москвичке удалось сбежать из номера и связаться со знакомым, который забрал ее из гостиницы. Сразу после этого пострадавшая отправилась в полицию. Сейчас следователи проверяют ее показания.

Ранее 35-летняя пиар-менеджер из Москвы подверглась групповому изнасилованию на свидании с парнем из приложения для знакомств Pure. Как утверждает пострадавшая, она приехала на встречу с мужчиной в его квартиру, где также находился друг хозяина жилья. Утром женщина очнулась в постели обнаженной и подверглась жестоким издевательствам. Позже полиция нашла в телефоне насильника и его знакомого видео с сексуальным насилием над москвичкой.

