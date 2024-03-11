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18:19, 11 марта 2024Мир

Страны ЕС начнут самостоятельно финансировать свои ВПК

В ЕС заявили о переходе стран союза на самостоятельное финансирование своих ВПК

Фото: Yves Herman / Reuters

Страны, входящие в Европейский союз (ЕС), вскоре начнут самостоятельно финансировать свои военно-промышленные комплексы (ВПК). Об этом заявил председатель Еврогруппы Паскаль Донохью в интервью Bloomberg.

«Мое мнение таково, что, по крайне мере, в краткосрочной перспективе это [финансирование] будет зависеть от государственных решений, которые будут принимать министры», — сообщил Донохью.

Глава Еврогруппы уточнил, что страны ЕС могу согласовать переход на новый способ совместного финансирования своего ВПК, однако это произойдет в долгосрочной перспективе.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель сообщил об истощении запасов вооружений ЕС и призвал европейские государства рассмотреть возможность коллективного займа на развитие оборонной промышленности объединения.

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