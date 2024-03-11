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12:58, 11 марта 2024Мир

В ЕС заявили об истощении запасов вооружений

Глава евродипломатии Боррель: ЕС истощил собственные запасы вооружений

Фото: IMAGO / dts Nachrichtenagentur / Globallookpress.com

Запасы вооружений Европейского союза (ЕС) истощены, и страны объединения должны рассмотреть возможность общего займа для развития оборонно-промышленного комплекса. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в своем блоге на сайте Европейской службы внешних связей.

«Существующие склады вооружений истощены, а конфликт развился из войны запасов в войну производства», — сообщил Боррель.

Глава евродипломатии также заявил, что военная промышленность ЕС обеспечивает около 40 процентов собственных потребностей обороны, и это означает, что союз импортирует большую часть используемого им оружия и техники. По словам Борреля, в связи с истощением запасов на протяжении последних двух лет страны объединения делали 78 процентов оборонных закупок вне ЕС.

Боррель также сообщил, что среди государств ЕС обсуждается совместный заем «для поддержания усилий, необходимых для инвестиций в общеевропейский оборонный потенциал и оборонную промышленность». Он призвал европейские страны рассмотреть это решение, объяснив это тем, что «Россия угрожает нашей безопасности [стран ЕС], и нам необходимо срочно наращивать обороноспособность и развивать оборонную промышленность».

5 марта Боррель признал, что оборонная отрасль в странах ЕС испытывает острую нехватку финансирования, и Еврокомиссия выделила 1,5 миллиарда евро на военную промышленность объединения.

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