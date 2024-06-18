Глава МИД Италии подтвердил отправку системы ПВО Samp-T ВСУ

Глава МИД Италии Таяни подтвердил отправку системы ПВО Samp-T ВСУ

Глава МИД Италии Антонио Таяни подтвердил отправку системы ПВО Samp-T в рамках девятого пакета помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает агентство Reuters.

«Я могу согласиться, что, возможно, нужна большая прозрачность, мы сказали, что направим систему ПВО Samp-T, это для защиты», — рассказал глава внешнеполитического ведомства.

С соответствующим заявлением Таяни выступил в ответ на вопрос депутатов парламента о возможной отправке ракет большей дальности Storm Shadow. Министр подчеркнул, что данная информация была засекречена, причем предыдущим, а не действующим правительством.

Ранее издание Fatto Quotidiano сообщило, что Италия намерена выделить Киеву дальнобойные ракеты Storm Shadow в рамках девятого пакета военной помощи. Согласно публикации, министр обороны Италии Гвидо Кросетто намерен до конца июня представить план поставок Парламентскому комитету по безопасности республики (Copasir).