Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:56, 11 марта 2024Бывший СССР

Украинские греко-католики ответили на слова Папы Римского о белом флаге

Епископы УГКЦ ответили на слова Папы Римского о необходимости поднять белый флаг

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Епископы Украинской греко-католической церкви (УКГЦ) на заседании в США ответили на слова Папы Римского Франциска о необходимости поднять белый флаг, и заявили, что Киев не может прекратить ведение боевых действий. Обращение передает пресс-служба УГКЦ.

В обращении греко-католики подчеркнули, что большинство украинцев не согласны прекращать вооруженный конфликт. Они подчеркнули, что Украина сейчас «израненная, но несокрушимая, уставшая, но стойкая».

По словам епископов, «российская оккупация» украинской территории приводит к уничтожению УГКЦ, и любых других религиозных организаций, которые не поддерживают «российского господства».

Кроме того, епископы посетовали на отказ Украины от ядерного арсенала в 1994 году, который был третьим в мире по величине. Они также заявили, что украинцы верят в свободу и человеческое достоинство.

Ранее Папа Римский заявил, что сторона, проигрывающая в конфликте на Украине, должна найти в себе смелость и согласиться на переговоры. «Когда вы видите, что вы повержены и дела не идут хорошо, вы должны найти в себе храбрость пойти на переговоры», — сказал Франциск, не уточняя, какую сторону он считает проигрывающей.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      В России получили доступ к переписке элиты ВСУ. Военные обсуждают свержение Зеленского и армейского командования

      Назван регион с самыми дорогими блинами в России

      Россияне потребовали провести проверку из-за картонного Путина в здании

      В Раде объяснили причины отсутствия депутатов на фронте

      Аэропорт Владикавказа запустит новые рейсы из-за наплыва туристов

      Оценены темпы дальнейшего падения рекордно подешевевшей турецкой лиры

      Гражданина Кореи арестовали в России за шпионаж

      Российский политолог объяснил цель заявления Киева об операции в Крыму

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером во время рейса

      В США заявили о поражении Вашингтона сразу в двух регионах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше