Украинские греко-католики ответили на слова Папы Римского о белом флаге

Епископы УГКЦ ответили на слова Папы Римского о необходимости поднять белый флаг

Епископы Украинской греко-католической церкви (УКГЦ) на заседании в США ответили на слова Папы Римского Франциска о необходимости поднять белый флаг, и заявили, что Киев не может прекратить ведение боевых действий. Обращение передает пресс-служба УГКЦ.

В обращении греко-католики подчеркнули, что большинство украинцев не согласны прекращать вооруженный конфликт. Они подчеркнули, что Украина сейчас «израненная, но несокрушимая, уставшая, но стойкая».

По словам епископов, «российская оккупация» украинской территории приводит к уничтожению УГКЦ, и любых других религиозных организаций, которые не поддерживают «российского господства».

Кроме того, епископы посетовали на отказ Украины от ядерного арсенала в 1994 году, который был третьим в мире по величине. Они также заявили, что украинцы верят в свободу и человеческое достоинство.

Ранее Папа Римский заявил, что сторона, проигрывающая в конфликте на Украине, должна найти в себе смелость и согласиться на переговоры. «Когда вы видите, что вы повержены и дела не идут хорошо, вы должны найти в себе храбрость пойти на переговоры», — сказал Франциск, не уточняя, какую сторону он считает проигрывающей.