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20:01, 11 марта 2024Бывший СССР

Усатый призвал молдаван выйти на улицы и побороться за цены на газ

Молдавский политик Усатый призвал жителей страны побороться за цены на газ

Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости

В Молдавии пройдут протесты за снижение цен на газ «задним числом». Об этом заявил председатель «Нашей партии» Молдавии Ренато Усатый в эфире передачи 7 Zile, трансляция которой доступна на YouTube.

Он также призвал молдаван выйти на улицы и побороться за цены на газ. По словам политика, этот протест нужен не для него, а для жителей страны, отдававших за газ последние деньги.

«Вместе обяжем власти снизить тарифы на газ задним числом, как они их когда-то подняли. Протест не для Ренато Усатого, а для тысяч молдавских семей, которые за газ порой отдавали последние деньги. Вот за них и пойдем бороться!» — заявил Усатый.

В конце 2021 года в Молдавии тарифы на газ для рядовых потребителей выросли более чем в два раза — с 235 до 537 долларов за тысячу кубометров. По данным российско-молдавской компании «Молдовагаз», основным фактором повышения тарифов стал рост закупочных цен.

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      Александр Курбатов
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