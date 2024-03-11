В ЕС ответили на слова Папы Римского о белом флаге Украины

Евродипломат Стано в ответ Папе Римскому: ЕС выступает за мир на условиях Киева

Европейский союз (ЕС) выступает за мирные переговоры на условиях Украины. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ответ на высказывание Папы Римского Франциска, в котором он призвал Киев начать мирные переговоры. Слова евродипломата передает РИА Новости.

«Мы, конечно, выступаем за мир, справедливый мир, условия которого будут сформулированы пострадавшей стороной в этой войне, то есть Украиной», — заявил Стано.

Ранее понтифик высказался об украинском конфликте и заявил, что проигрывающая сторона должна «поднять белый флаг» и начать мирные переговоры. На слова Франциска резко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, назвав их «виртуальным посредничеством».