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15:43, 11 марта 2024Мир

В ЕС ответили на слова Папы Римского о белом флаге Украины

Евродипломат Стано в ответ Папе Римскому: ЕС выступает за мир на условиях Киева
Петер Стано

Петер Стано. Кадр: European Commission / YouTube

Европейский союз (ЕС) выступает за мирные переговоры на условиях Украины. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в ответ на высказывание Папы Римского Франциска, в котором он призвал Киев начать мирные переговоры. Слова евродипломата передает РИА Новости.

«Мы, конечно, выступаем за мир, справедливый мир, условия которого будут сформулированы пострадавшей стороной в этой войне, то есть Украиной», — заявил Стано.

Ранее понтифик высказался об украинском конфликте и заявил, что проигрывающая сторона должна «поднять белый флаг» и начать мирные переговоры. На слова Франциска резко отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, назвав их «виртуальным посредничеством».

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      Елизавета Мытарева
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