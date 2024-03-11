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12:58, 11 марта 2024Мир

В ЕС заявили об изменении политики по Украине в случае переизбрания Трампа

Сийярто: страны ЕС могут изменить политику по Украине, если в США победит Трамп
СюжетВыборы президента США 2024
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Венгрии Петер Сийярто заявил, что победа Трампа на выборах в США может изменить политику европейских стран на Украине. Об этом он сообщил американскому изданию Breitbart.

«Большинство стран в Европе выступают за войну, и лишь крошечное меньшинство выступает за мир», — отметил министр.

По его словам, если на ноябрьских выборах в США победит бывший президент Дональд Трамп, то «некоторые из этих европейских стран могут изменить свою политику [в отношении Украины]».

Венгерский политик также подчеркнул, что, по его мнению, Трамп действительно может поспособствовать достижению мира на Украине. Он добавил, что чем «раньше начнутся переговоры, тем лучше».

9 марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом в его резиденции в Мар-а-Лаго во Флориде. На этой встрече присутствовали ближайшие сотрудники венгерского премьера, в числе которых был министр иностранных дел страны Петер Сийярто.

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