В Госдуме ответили на планы Киева провести серьезную военную операцию в Крыму

Депутат Белик: анонсируемая Киевом серьезная военная операция в Крыму обречена

Серьезная военная операция в Крыму, которую анонсировала украинская разведка, обречена на провал. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о готовящейся операции в Крыму.

«При этом он умалчивает, что под так называемой "серьезной операцией" речь идет о самоубийственной мясной высадке на крымское побережье лишь для того, что впопыхах на камеру развернуть украинский флаг или прибить его к какому-то забору или общественной уборной. А затем быстро унести ноги, если повезет», — пояснил парламентарий.

По его словам, это скорее пиар-акция, которая обречена на провал. Буданов, отметил депутат, неоднократно заявлял о готовности взять Крым, однако прославился не тактическими победами, а различными акциями, носящими диверсионный характер.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров осудил подобные заявления и назвал необычным тот факт, что разведка в открытую говорит о своих планах.