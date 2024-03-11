Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:55, 11 марта 2024Россия

В Госдуме ответили на планы Киева провести серьезную военную операцию в Крыму

Депутат Белик: анонсируемая Киевом серьезная военная операция в Крыму обречена

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Серьезная военная операция в Крыму, которую анонсировала украинская разведка, обречена на провал. Такое мнение выразил депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о готовящейся операции в Крыму.

«При этом он умалчивает, что под так называемой "серьезной операцией" речь идет о самоубийственной мясной высадке на крымское побережье лишь для того, что впопыхах на камеру развернуть украинский флаг или прибить его к какому-то забору или общественной уборной. А затем быстро унести ноги, если повезет», — пояснил парламентарий.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

По его словам, это скорее пиар-акция, которая обречена на провал. Буданов, отметил депутат, неоднократно заявлял о готовности взять Крым, однако прославился не тактическими победами, а различными акциями, носящими диверсионный характер.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров осудил подобные заявления и назвал необычным тот факт, что разведка в открытую говорит о своих планах.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В России получили доступ к переписке элиты ВСУ. Военные обсуждают свержение Зеленского и армейского командования

      Назван регион с самыми дорогими блинами в России

      Россияне потребовали провести проверку из-за картонного Путина в здании

      В Раде объяснили причины отсутствия депутатов на фронте

      Аэропорт Владикавказа запустит новые рейсы из-за наплыва туристов

      Оценены темпы дальнейшего падения рекордно подешевевшей турецкой лиры

      Гражданина Кореи арестовали в России за шпионаж

      Российский политолог объяснил цель заявления Киева об операции в Крыму

      Пилотов самолета с россиянами на борту пытались ослепить лазером во время рейса

      В США заявили о поражении Вашингтона сразу в двух регионах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше