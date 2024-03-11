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16:54, 11 марта 2024Россия

В Госдуме захотели дать экстренным службам право таранить автомобили

В Госдуму внесут законопроект о праве экстренных служб таранить автомобили

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Государственную Думу внесут законопроект о праве экстренных служб таранить неправильно припаркованные автомобили при исполнении должностных обязанностей. Об этом в понедельник, 11 марта, сообщает РИА Новости.

«Законопроектом, который сейчас разрабатывается, предлагается внести изменения в Гражданский и Уголовный кодексы. Планируем внести его в Госдуму в конце апреля-начале мая», — сказал агентству автор инициативы, депутат нижней палаты парламента Сергей Колунов.

Ранее, в сентябре 2022 года, Колтунов вместе с депутатом Госдумы Ильей Вольфсоном направили обращение к главе МЧС России Александру Куренкову с предложением освободить от гражданской и уголовной ответственности сотрудников экстренных служб при осуществлении ими должностных обязанностей, включая пожарных, вынужденных таранить автомобили, мешающие проезду к горящим объектам.

Парламентарии также предложили устанавливать специальные силовые бамперы на транспортных средствах специальных служб, что позволит им проезжать быстрее и с минимальными повреждениями техники.

В феврале в парламент внесли законопроект об эвакуации машин на штрафстоянку за нарушение правил перевозки детей. В пояснительной записке говорится, что, согласно действующему законодательству, дети до семи лет должны перевозиться в автокреслах, а с 7 до 11 лет в автокресле либо с пристегнутыми ремнями безопасности. «После привлечения к ответственности водитель продолжает движение и, соответственно, снова нарушает правила перевозки детей», — подчеркивается в документе.

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      Игорь Дмитров
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