Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:45, 11 марта 2024Россия

В Госдуме заявили о мутациях украинцев после эпидемии сифилиса

Депутат Милонов заявил о мутациях гена на Украине после эпидемии сифилиса

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В геноме украинцев появились некоторые мутации из-за препаратов, которыми лечились во время эпидемии сифилиса. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, чьи слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Есть такой печальный опыт семидесятилетней-восьмидесятилетней давности, когда была уже не одна эпидемия ЗППП, в частности, сифилиса на Украине. И тогда достаточно тяжело лечилось препаратами, содержащими определённые мутагены. Может быть, некоторые мутации мы видим до сих пор. Это медицинский факт», — пояснил депутат.

Также он назвал фактом сексуальную развязанность украинцев, а также большое количество беспорядочных половых связей в стране. Парламентарий также отметил, что проститутки в Европе имеют украинское гражданство и назвал это фактом.

Ранее из ежегодного отчета Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕСDC) стало известно, что в Европе растет число случаев заболеваний, которые передаются половым путем. Из отчета центра следует, что в Европе наблюдается всплеск случаев заражения сифилисом (число случаев в 2022 году увеличилось на 34 процента), гонореей (на 48 процентов) и хламидиозом (на 16 процентов).

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Разведка Украины заявила, что готовит серьезную операцию в Крыму. Что планирует Киев?

      Внешний вид Дженнифер Лоуренс на «Оскаре» смутил фанатов

      Рената Литвинова возмутилась итогами «Оскара-2024»

      Названы популярные у россиян страны для покупки жилья

      В Латвии заявили о нехватке денег для постройки бункеров на границе с Россией

      В Госдуме заявили о мутациях украинцев после эпидемии сифилиса

      Биткоин впервые стал стоить больше 71 тысячи долларов

      Расправившегося с сотрудницей Роспотребнадзора россиянина отправили в колонию

      Поставки сжиженного газа из России в ЕС резко выросли

      Звезда «Уральских пельменей» устроил дебош в Екатеринбурге

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше