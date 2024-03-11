В Госдуме заявили о мутациях украинцев после эпидемии сифилиса

Депутат Милонов заявил о мутациях гена на Украине после эпидемии сифилиса

В геноме украинцев появились некоторые мутации из-за препаратов, которыми лечились во время эпидемии сифилиса. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, чьи слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Есть такой печальный опыт семидесятилетней-восьмидесятилетней давности, когда была уже не одна эпидемия ЗППП, в частности, сифилиса на Украине. И тогда достаточно тяжело лечилось препаратами, содержащими определённые мутагены. Может быть, некоторые мутации мы видим до сих пор. Это медицинский факт», — пояснил депутат.

Также он назвал фактом сексуальную развязанность украинцев, а также большое количество беспорядочных половых связей в стране. Парламентарий также отметил, что проститутки в Европе имеют украинское гражданство и назвал это фактом.

Ранее из ежегодного отчета Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ЕСDC) стало известно, что в Европе растет число случаев заболеваний, которые передаются половым путем. Из отчета центра следует, что в Европе наблюдается всплеск случаев заражения сифилисом (число случаев в 2022 году увеличилось на 34 процента), гонореей (на 48 процентов) и хламидиозом (на 16 процентов).